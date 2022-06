Aktiensplits sind hoch im Kurs. Viele teure Tech-Aktien verbilligen sich optisch, was den Handel liquider und damit vielleicht sogar besser machen kann. Jedenfalls spekulieren einige Investoren auf steigende Kurse durch diese Maßnahme. Allerdings sind Aktiensplits ein zweischneidiges Schwert. Auch wenn der Kurs durchaus in Bewegung gerät, so sind sie eigentlich unerheblich. Der Kuchen bleibt der gleiche. Er wird lediglich auf mehr Stücke aufgeteilt, die sich aufgrund der geringeren Größe dynamischer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...