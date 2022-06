Die Aktie der Deutschen Post verliert heute rund 3% an Wert und ist damit unter den Schlusslichtern im Dax. In den vergangenen sechs Monaten hat die Deutsche Post-Aktie rund 31% an Wert eingebüßt, während auf Jahressicht ein Minus von ca. 35% auf der Kurstafel steht. Das langfristige Bild: Deutsche Post-Aktie im Fokus In der Zehn-Jahres-Betrachtung weist das Papier von Deutsche...

