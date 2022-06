Es folgt der Börsen-Ticker zu wichtigen Kursbewegungen an den internationalen Finanzmärkten und ihren Ursachen:. 12.01 Uhr - Die mögliche Wiederbelebung der Börsenpläne des chinesischen Finanzdienstleisters Ant Group schiebt Prosus an. Die Aktien des Technologie-Investors steigen in Amsterdam um 6,4 Prozent. Börsianer werten einen entsprechenden Medienbericht als weiteres Zeichen, dass die chinesischen Behörden ihren Griff um die dortigen Technologiewerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...