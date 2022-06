Die Angst vor der Inflation treibt die Anleger an den US-Börsen in die Defensive. Die US-Indizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 mussten zuletzt allesamt Kursverluste hinnehmen. An der Wall Street hält man sich angesichts der morgigen Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise mit Zukäufen zurück. Sowohl Anleger als auch die US-Börsen befinden sich in Wartestellung. Ausschlaggebende Nachrichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...