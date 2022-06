ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Shell mit "Outperform" und einem Kursziel von 3000 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die strategische Antwort des Ölkonzerns auf die Energiewende sei die fortschrittlichste in Bezug auf die Dekarbonisierung und ziele zudem auf einen starken Barmittelfluss, schrieb Analystin Amy Wong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch dies spiegele sich noch nicht angemessen im Aktienkurs. Shell ist deshalb ihr Favorit im europäischen Energiesektor./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2022 / 13:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2022 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: GB00BP6MXD84

