Um die Profitabilität zu steigern, soll beim Geldhaus Deutsche Bank künftig kein Bargeld mehr am Schalter abgehoben werden können. Das Vorhalten von Bargeld würde Kosten verursachen, so der Chef des Privatkundengeschäfts Lars Stoy. Dabei lief das erste Quartal 2022 positiv für die Deutsche Bank. Auch die Anhebung der Zinsen dürfte dem Kreditinstitut weiter in die Karten spielen. Bargeld am Schalter abheben, das gehört bei Deutschlands größtem Geldhaus ...

