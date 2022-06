Flugtaxis sollen die Zukunft der urbanen Mobilität sein. Schnell, effizient und am besten auch noch nachhaltig. Auch in China testen erste Unternehmen bereits die futuristischen Fortbewegungsmittel. Autoflight ist ein in der chinesischen Metropole Shanghai ansässiges Unternehmen, das sich auf senkrecht startende hubschrauberähnliche Flugtaxis spezialisiert hat. Das Lufttaxi "Prosperity" ist dabei das Herzstück des Unternehmens, das jetzt ein weitgehend ungeschnittenes achtminütiges Video von einem kompletten Testflug veröffentlichte. var embedId = ...

