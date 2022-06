Nachdem die Aktie von Nano One vor Kurzem bereits nach einem Deal mit BASF einen kräftigen Kurssprung hinlegen konnte, folgt nun der nächste nach der Bekanntgabe einer Kooperation mit dem Bergbaukonzern Rio Tinto. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinnt die Aktie von Nano One am frühen Nachmittag mehr als 11 Prozent auf 2,00 Euro.Rio Tinto wird bei Batteriemetallen als Ausgangsmaterial für die innovativen Kathodenprozesstechnologien mit Nano One zusammenarbeiten, heißt es von Seiten des Unternehmens. ...

