Unternehmen: CeoTronics AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: GB 2021/22, vorl. Zahlen, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen

seit: 09.06.2022

Kursziel: EUR 6,65

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker



Fünftes Wachstumsjahr in Folge führt erneut zu Rekordumsatz, Vorstand erweitert



Die CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat bereits erste (untestierte) Kennzahlen für das am 31.05.2022 beendete GJ 2021/22 vorläufig vermeldet. Während der Konzernumsatz um 9,8% auf EUR 29,2 Mio. zulegte und die Auftragseingänge sich um 36% erhöhten, gab der Auftragsbestand um 1,7% nach. Er liegt mit EUR 16,9 Mio. aber immer noch auf einem guten Niveau und beinhaltet einen im April 2022 erteilten größeren Auftrag (Volumen EUR 1,9 Mio.), der die Lieferung von

Funkgerätesteuereinheiten (CT-MultiPTT 3C), Headsets und Zubehör umfasst. Wie gehen davon aus, dass CeoTronics als langjähriger Lieferant der Bundeswehr vom beschlossenen Sondervermögen profitieren wird. Obwohl dies in unserem Modell nicht berücksichtigt ist (da zum jetzigen Zeitpunkt über die Höhe der Aufträge für CeoTronics und die zeitliche Struktur nur spekuliert werden kann), errechnet sich ein positives Kurspotential.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 6,65; die leichte Abnahme unseres Fairen Werts resultiert aus niedrigeren Peer-Multiples.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24391.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



