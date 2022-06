Singapur (ots/PRNewswire) -Eine neue flexible und offene Lösung mit Batteriespeichern, die Transparenz beim Energiemanagement schafft und, dem Eigenheimbesitzer nützliche Tipps zur weiteren nachhaltigen Energieoptimierung gibt.Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), ein weltweit führender Anbieter von innovativen Solarprodukten, hat heute "SunPower One", die integrierte Energielösung für Häuser vorgestellt. SunPower One basiert auf einem flexiblen Eco-System von Produkten und Dienstleistungen: es integriert die marktführenden Solarmodule von Maxeon und Batteriespeicher und kombiniert sie mit einer intelligenten Steuerung, die Transparenz in die Energieflüsse im Haus bringt. Darüber hinaus gibt diese Steuerung auch nützliche Tipps zur weiteren Energieoptimierung. Die SunPower One-Lösung von Maxeon basiert auf einer mehr als 35-jährigen Erfahrung als Marktführer in der SolarenergiebrancheMaxeons Leitbild ist "Powering Positive Change". Dies wird auch zukünftig erreicht, indem Energiemanagement-Lösungen für zu Hause mit branchenführenden Solarmodulen von Maxeon kombiniert werden. "Das vereinfacht die Einführung sauberer Energien und hilft unseren Kunden, die Energiewende zu beschleunigen", sagte Jeff Waters, CEO von Maxeon Solar Technologies. "Wir erwarten, dass die SunPower One-Lösung das Kundenerlebnis jenseits des Solarmoduls neu erfinden und revolutionieren wird, indem sie Hausbesitzer mit nützlichem Energiewissen innerhalb ihres Haushalts auf dem Laufenden hält, wertvolle Tipps zur Optimierung gibt und somit dazu beiträgt, ihre Häuser effizienter und nachhaltiger zu nutzen."Die SunPower One-Lösung von Maxeon ist intuitiv und ansprechend und geht über ein einfaches Energiemonitoring hinaus. Es berät Hausbesitzer proaktiv bei der Optimierung ihres Energieverbrauchs. Mit der Zeit erkennt die intelligente Steuerung das Muster im Stromverbrauch der Hausbewohner und schlägt Strategien vor, um weitere Energieeinsparungen zu erzielen. Zum Beispiel kann SunPower One "immer eingeschaltete" Geräte im Haus identifizieren. Durch gezielte Abschaltung kann der Energieverbrauch in Zeiten hoher Strompreise somit reduziert werden. SunPower One kann zusätzlich fehlerhafte Geräte erkennen, die aufgrund ihrer anormalen Stromsignale repariert oder ersetzt werden müssen. Und das wichtigste: mit den entsprechenden Produkten kann es intelligente Anwendungen ermöglichen, die den Anteil am Eigenverbrauch erhöhen und den Bezug von elektrischer Energie aus dem Stromnetz verringern. Es ermöglicht zum Beispiel das intelligente Laden eines Elektrofahrzeugs mit überschüssiger Solarproduktion und den Betrieb von Geschirrspülern oder Heiz- und Kühlsystemen zu optimalen Zeiten.SunPower One von Maxeon wird exklusiv mit dem neuen SunPower Reserve All-in-One-Speicherangebot von Maxeon verfügbar sein. Noch in diesem Jahr wird das SunPower One-Eco-System erweitert. Das Laden von Elektrofahrzeugen sowie Softwareintegrationen und Mehrwertdienste werden den Kundennutzen weiter verbessern.SunPower One von Maxeon fördert auch den Geschäftserfolg der Installateure. Es erschließt neue Geschäftsmöglichkeiten, die durch die Erkenntnisse ihrer Endkunden im Haushalt aufgedeckt werden, wie zum Beispiel das Angebot von Produkten und Dienstleistungen, um weitere Energieeinsparungen zu fördern. Darüber hinaus bietet SunPower One eine installationsfreundliche digitale Umgebung. Ein einfacher Zugang ermöglicht zum Beispiel Installateuren die Nutzung von intuitiven Angebots- und Design-Tools der nächsten Generation. SunPower One von Maxeon wird die Rolle des Installateurs als vertrauenswürdigen Berater stärken und eine langfristige Beziehung zwischen Installateur und Anlagenbetreiber fördern. Insbesondere, wenn sich die Bedürfnisse des Hausbesitzers weiterentwickeln.Ralf Elias, Chief Product Officer bei Maxeon Solar Technologies, sagte dazu: "Wir haben die Freiheit, über den Tellerrand zu schauen und die neusten Technologien zu nutzen, um im Vergleich zu den Angeboten auf dem heutigen Markt einen Wettbewerbsvorteil zu etablieren. Hierbei orientieren wir uns an den Bedürfnissen unserer Kunden und wir werden weiterhin die Priorität auf die Steigerung des Kundennutzens legen." Mit Blick auf die Zukunft fügte er hinzu: "Das offene und flexible Eco-System von SunPower One wird im Laufe der Zeit wachsen. Wir freuen uns über neue Partnerschaften mit Branchenführern, die unseren Endkunden helfen werden, mehr Energie zu sparen."Die neue Hausenergielösung SunPower One von Maxeon wird im dritten Quartal 2022 für Installateure und Endverbraucher in Australien verfügbar sein und im Laufe des Jahres 2022 und darüber hinaus auf andere Märkte und Kunden weltweit, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten und Kanada, eingeführt werden. SunPower One wurde der Öffentlichkeit bereits während der Intersolar Europe am 11. und 13. Mai vorgestellt.Weitere Informationen finden Sie unter www.corp.maxeon.com/sunpower-one-ecosystem-announcement.Über Maxeon Solar TechnologiesMaxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) folgt dem Motto: Powering Positive Change. Maxeon hat seinen Hauptsitz in Singapur und entwickelt und produziert Solarmodule der Marken Maxeon® und SunPower®. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern vertreten und firmiert in einigen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten unter der Marke SunPower. Das Unternehmen ist führend in der Solarinnovation und verfügt über mehr als 1.000 Patente und zwei erstklassige Produktlinien für Solarmodule. Die Produkte von Maxeon werden über ein Netzwerk von mehr als 1.400 vertrauenswürdigen Partnern und Vertriebshändlern auf dem globalen Markt für Aufdachanlagen und Solarkraftwerke vertrieben. Maxeon ist ein Pionier in der nachhaltigen Solarproduktion und kann auf eine 35-jährige Geschichte in der Solarbranche und zahlreiche Auszeichnungen für seine Technologie zurückblicken. Für weitere Informationen zu Powering Positive Change, das Motto von Maxeon, besuchen Sie uns auf www.maxeon.com, auf LinkedIn und auf Twitter @maxeonsolar.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über den voraussichtlichen Zeitpunkt der Produkteinführung und unsere Erwartungen hinsichtlich Anstieg, Kundenakzeptanz und -nachfrage, Marktzugkraft, Upsell- und Expansionsmöglichkeiten; die Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der Größe neuer Märkte und die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Zeitpunkts und des Erfolgs seiner Expansionsstrategie in bestehenden und neuen Märkten; die Erwartungen und Pläne des Unternehmens hinsichtlich der kurz- und langfristigen Strategie, einschließlich der voraussichtlichen Schwerpunktbereiche und Investitionen, der Marktexpansion, des Produkt- und Technologiefokus und des prognostizierten Wachstums und der Rentabilität. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren gegenwärtigen Annahmen, Erwartungen und Überzeugungen und bergen erhebliche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Eine detaillierte Darlegung dieser Faktoren und anderer Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, findet sich in den von uns regelmäßig bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen, einschließlich der zuletzt eingereichten Berichte auf Formular 20-F, insbesondere unter dem Abschnitt "3.D. Risk Factors". Kopien dieser Einreichungen stehen bei der SEC online zu Verfügung oder im Abschnitt "Financials & Filings" auf unserer Website für Anlegerbeziehungen unter https://corp.maxeon.com/financials-filings/sec-filings. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen im Hinblick auf neue Informationen oder zukünftige Ereignisse zu aktualisieren.© 2022 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Alle Rechte vorbehalten. MAXEON ist ein eingetragenes Warenzeichen der Maxeon Solar Technologies, Ltd.