Die Aktie des chinesischen Autobauers BYD schließt am heutigen Donnerstag an der Hongkonger Börse im Minus. Damit mehren sich die Anzeichen, dass das Papier nach der Rally der vergangenen Wochen vorerst eine Verschnaufpause einlegen könnte. Wie es mit der Aktie weitergeht, entscheidet sich nun an dieser Marke.Zwar startete die Aktie von BYD mit einem Plus von 3,2 Prozent stark in den heutigen Donnerstag, doch in Hongkong stand ihr am Ende des Tages ein Verlust von 0,7 Prozent zu Buche. Damit stehen ...

