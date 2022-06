Auch in der vergangenen Handelswoche entwickelten sich die Märkte insgesamt uneinheitlich in engen Spannen. Die Aktienmärkte gaben etwas nach, dagegen stiegen die langfristigen Zinsen auf beiden Seiten des Atlantiks weiter. Die Edelmetalle entwickelten sich mit Ausnahme von Platin leicht schwächer. Im Themendepot Edelmetalle gewannen die Silberminenaktien Endeavour Silver und Pan American Silver am deutlichsten, während die Platin- und Palladiumminenaktien Impala Platinum und Sibanye Stillwater am stärksten nachgaben. Der Depotwert blieb auf Eurobasis erneut ...

