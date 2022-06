DJ PTA-News: Zumtobel Group AG: Zumtobel Group beruft Marcus Frantz als Vorstand für Digitalisierung und Transformation

Dornbirn (pta022/09.06.2022/14:45) - Dornbirn, Österreich - Der bisher dreiköpfige Vorstand der Zumtobel Group wird noch im laufenden Geschäftsjahr um ein viertes Mitglied erweitert: Ab dem 1. November 2022 wird Marcus Frantz das Mandat als Chief Digital Transformation Officer (CDTO) antreten, um die digitale Transformation des Unternehmens weiter voranzutreiben. Bereits auf der letzten Hauptversammlung im Juli 2021 hatte der Aufsichtsrat die geplante Erweiterung des Vorstandsgremiums angekündigt. Das neue Vorstandsmitglied ist bis zum 30. Juli 2025 bestellt.

Marcus Frantz (57) war zuletzt als CIO (Chief Information Officer) bei der ÖBB Holding AG tätig. Hier verantwortete er die Entwicklung und Umsetzung der digitalen Geschäftsstrategie ("Connected Mobility") sowie der damit verbundenen Konzern-IT-Strategie. In dieser Zeit hat er unter anderem in der Zusammenarbeit mit den Vorständen der Rail Cargo den Aufbau einer digitalen Buchungsplattform initiiert, die zu deutlichen Verbesserungen bei Effizienz und Kundenzufriedenheit führt. Zuletzt war Frantz zusätzlich Geschäftsführer des konzerninternen Dienstleisters "ÖBB-Business Competence Center GmbH" für die Bereiche Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und Innovationen.

Davor verantwortete Frantz als Konzern-CIO in der OMV Group neben dem operativen IT-Management die Konzern-IT-Strategie sowie den Bereich Digitalisierung. Der Betriebswirt mit Abschluss Diplom-Kaufmann studierte mit den Schwerpunkten Marketing und Organisation an den Universitäten Konstanz und Trier. Seine berufliche Laufbahn begann er als Projektleiter in internationalen Beratungshäusern, mit den Schwerpunkten Organisations- und Personalentwicklung sowie IT-Strategie.

Karin Zumtobel-Chammah, Aufsichtsratsvorsitzende der Zumtobel Group, kommentiert: "Das Management der Zumtobel Group hat bereits wichtige Schritte zur Digitalisierung unseres Angebots und unserer internen Prozesse eingeleitet, doch jetzt treten wir in eine neue Phase der Integration der digitalen Technologien in alle Bereiche des Unternehmens. Es geht darum, wie sich die Zumtobel Group weiter organisiert und aufstellt, um auch künftig nachhaltig Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen, und auf diesen Weg müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgenommen werden. Ich freue mich sehr, dass wir mit Marcus Frantz einen so ausgewiesenen Experten für das Thema gewinnen konnten."

Bereits im Geschäftsjahr 2021/22 hatte der Vorstand der Zumtobel Group im Rahmen der neu aufgesetzten Unternehmensstrategie FOCUSED das Ziel formuliert, durchgängig digitalisierte Prozessabläufe zu implementieren sowie zunehmend digitale Dienstleistungen und Produkte mit entsprechend erweiterten Funktionalitäten zu bieten. Hierzu wurde ein mehrjähriges Transformationsprogramm erarbeitet und die Umsetzung erfolgreich gestartet. Unter anderem wurde mit der Einführung eines neuen Customer-Relations-Management-Systems in der DACH-Region im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits ein erster Meilenstein auf dem Weg der digitalen Transformation gesetzt.

