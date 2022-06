Kommentar von Jérémie Boudinet, Credit Portfolio Manager bei La Française AM Infolge des allgemeinen Ausverkaufs an den Kapitalmärkten sind die Renditen und Spreads in den meisten Fixed Income-Segmenten wieder auf ein höheres Niveau zurückgekehrt. Dennoch ist die Unsicherheit und die Volatilität bei Zinsen und Aktien derzeit noch zu hoch, was bei den Marktteilnehmer dazu führt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...