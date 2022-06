DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Juni (vorläufige Fassung)

=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Mai 08:00 DE/Inlandstourismus April *** 08:30 DE/Bundesbank, halbjährliche gesamtwirtschaftliche Prognose für Deutschland 09:30 DE/Commerzbank, PG (digital) mit Chefvolkswirt Krämer zum Konjunkturausblick 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 10:00 DE/Alstria Office Reit-AG, Online-HV 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 RU/Russische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+8,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+8,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,9% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+6,2% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen Mai 15:45 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Grußadresse anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Institute for Law and Finance (ILF) der Goethe-Universität *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Juni PROGNOSE: 58,5 zuvor: 58,4 - DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch des Westbalkans, Griechenlands und Bulgariens (bis 11.6.) - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der nordwestdeutschen Eisen- und Stahlindustrie, Düsseldorf - EU/Ratingüberprüfungen für EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Litauen (Fitch), Niederlande (Moody's), Serbien (S&P), Slowenien (S&P), Spanien (Fitch), Großbritannien (Fitch) ===

