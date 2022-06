München (ots) -Die ADAC Fahrzeugwelt (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/) geht nach erfolgreichem Relaunch mit erweitertem Portfolio und noch mehr Angeboten an den Start: In Kooperation mit dem strategischen Partner Mobility Concept wird die digitale Plattform erheblich erweitert und macht für Clubmitglieder ab sofort auch das aktuelle Deal Portfolio von meinauto.de verfügbar.ADAC Mitglieder können somit zum Bestpreis ein Leasing- oder Vario-Finanzierungsangebot wählen und erhalten jeweils einen zusätzlichen Vorteil von 300 Euro. Dies erfolgt entweder als Schadensfreiheitrabatt bei Leasingrückgabe oder als Abzug bei der Vario-Finanzierung."Wir haben die Fahrzeugwelt nochmals erweitert, um unseren Mitgliedern trotz der angespannten Marktlage weiterhin die besten Angebote zugänglich zu machen", so Markus Groiß, Geschäftsführer der ADAC Fahrzeugwelt. "Mit den Top Deals unseres Kooperationspartners bieten wir eine weitaus breitere Palette, um die aktuellen Bedürfnisse in Sachen Modellauswahl, Preis, Finanzoptionen und Verfügbarkeit."Bestpreisgarantie und Zusatzvorteile für ADAC MitgliederDie ADAC SE bietet mit Mobility Concept seit Mai 2021 ausgewählte Fahrzeuge zum Privatleasing auf der ADAC Fahrzeugwelt (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/) an. Beim Start der Plattform hatte das Unternehmen angekündigt, diese konsequent am Bedarf der ADAC Mitglieder auszurichten und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Mit der Erweiterung durch tagesaktuelle Top Deals von meinauto.de für Fahrzeuge von namhaften Herstellern wurde das Portfolio attraktiv erweitert.ADAC Mitglieder, die über die ADAC Fahrzeugwelt (https://www.adac.de/fahrzeugwelt/) bestellen, erhalten für alle Fahrzeuge einen zusätzlichen Preisvorteil von 300 Euro. Bei der Vario-Finanzierung wird dieser auf die Schlussrate angerechnet, bei Leasingverträgen erhalten Mitglieder einen entsprechenden Schadensrabatt bei Rückgabe des Fahrzeugs.Produktangebot:Das derzeitige Gesamtportfolio der ADAC Fahrzeugwelt ist unter https://www.adac.de/fahrzeugwelt online. Die jeweiligen Monatsraten sind anhand konkreter Leasing- und Finanzierungsbeispiele ausgewiesen. Die Online-Bestellung über die ADAC Fahrzeugwelt erfolgt vollständig digital in nur 15 Minuten.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 26 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 58 42alexander.machowetz@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5243989