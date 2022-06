Im Verlauf des Verfahrens zur Feststellung der besten Technologien zur Lösung des Problems erneuerbarer Energien entdeckte der Chief Technology Officer der Boly Media Holdings Co., Dr. Xiaoping Hu, versteckte, jedoch fatale Irrtümer in Bezug auf die spezielle Relativität. Dr. Hu hat Einsteins Relativitätstheorie seit seinem Besuch der High School studiert und gründlich untersucht. Dabei konnten zwei logische Fehler im Ableitungsprozess der Lorentz-Transformation festgestellt werden, die entscheidend in Bezug auf die spezielle Relativität sind. Darüber hinaus waren zwei grundlegende Annahmen ebenfalls ungültig, darunter die Annahme über die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Nahezu alle vergangenen Experimente und Beobachtungen, welche die Relativitätstheorie unterstützen, wurden ebenfalls beleuchtet und dabei Fehler und Unzulänglichkeiten gefunden. Die Ergebnisse von Dr. Hu wurden von vielen Wissenschaftlern, darunter auch von wissenschaftlichen Forschungsdoktoren, über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten überprüft, und dabei konnte noch niemand diese Fehler beheben. Dr. Hu veröffentlicht nun hier einen umfassenden und strengen Beweis und wünscht der gesamten wissenschaftlichen Gemeinschaft, dass sie die Fehler auflösen kann, oder die Grundlage der modernen Physik befindet sich in einer ernsthaften Krise.

Die entscheidenden Beweise umfassen lediglich sechs Seiten, beginnend mit Seite 35. Da die gesamte moderne Physik auf der Relativitätstheorie aufbaut, fordert Dr. Hu nun alle Physik- und Mathematik-Experten auf, diese Fehler sehr genau zu hinterfragen, sodass sie angemessen behandelt werden können. Die Physiker können kaum einen weiteren Fortschritt erzielen, ohne diese fundamentalen Fehler in Bezug auf die spezielle Relativität zu beheben.

Über Boly: Boly Media Holdings Co. Ltd. ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf Bildgebungs- und Solarenergieprodukte konzentriert.

