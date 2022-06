Boston (www.fondscheck.de) - Die ersten fünf Monate des Jahres 2022 waren für die Anleger an den Anleihemärkten eine Strafe, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Es gebe jedoch einige Anzeichen dafür, dass sich der Wind drehe, zumindest für den US-Markt. Trotz der jüngsten Volatilität liege die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen immer noch mehr als 10 Basispunkte unter den jüngsten Höchstständen. Das habe zur Stabilisierung anderer Märkte, insbesondere der Investment-Grade-Kredite, beigetragen. Die längere Duration im Vergleich zu reinen Staatsanleihen und die Ausweitung der Spreads aufgrund von Sorgen über die Stärke der US-Wirtschaft hätten die Renditen im Jahr 2022 belastet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...