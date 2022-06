Wien (www.fondscheck.de) - Goldman Sachs Asset Management hat sein Personal in zwei Bereichen ausgebaut, so die Experten von "FONDS professionell".Einerseits verstärke Stefanie Heller als Senior Analystin das Team. Sie sei zuvor bei Oddo BHF im Chief Investment Office des Private Wealth Managements angestellt gewesen. Mit der Neueinstellung wolle der Vermögensverwalter "die Nachfrage von strategischen Partnern im Bereich Banken, Privatbanken, Sparkassen und Volksbanken" bedienen, schreibe Goldman Sachs AM in einer Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...