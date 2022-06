Diese 20 aktiv gemanagten Fonds verkauften in der vergangenen Börsenwoche Smartbroker-Kunden am häufigsten. Frisch aus der Smartbroker-Datenbank: die Top-20 der meistverkauften Fonds.

Diese drei Fonds wurden in der letzten Woche am häufigsten beim Smartbroker verkauft: Platz eins geht an den Arero - Der Weltfonds, der GlobalPortfolioOne (I1T) folgt an zweiter Stelle und Platz drei für den Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working.



Fünf Immobilien-Fonds zählen zu den am meisten Abverkauften: Auf Platz drei der Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working, an sechster Stelle der Deka-Immobilien Europa, auf Platz 16 der Deka-Immobilien Global Fonds, der Grundbesitz Europa RC Fonds kommt an achtzehnter Stelle und Hausinvest an vorletzter Stelle bei den Top 20 der Meistverkauften Fonds.

Die Top 20 der meistverkauften Fonds beim Smartbroker in der vergangenen Handelswoche:

1. Arero - Der Weltfonds 2. GlobalPortfolioOne (I1T) 3. Swiss Life REF (DE) European Real Estate Living and Working 4. Dirk Müller Premium Aktien R 5. DWS Emerging Markets Typ O ND 6. Deka-Immobilien Europa 7. Invesco Greater China Equity Fund A 8. BIT Global Fintech Leaders R-I 9. Fidelity Funds - China Consumer Fund A (EUR) 10. Global Internet Leaders 30 R - I 11. Allianz Informationstechnologie A (EUR) 12. Templeton China Fund Class A (acc) USD 13. Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A 14. Fidelity Funds - China Consumer Fund A Acc (EUR) 15. T. Rowe Price Funds - Global Focused Growth Equity Q (EUR) 16. Deka-Immobilien Global 17. BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged 18. Grundbesitz Europa RC 19. Hausinvest 20. DWS Technology Typ O ND



Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE0007483612,DE0009809566,DE0008475120,DE0009773010,DE0009807008,DE0009807016,DE0008474149,LU0048816135,LU0052750758,LU0359201455,LU0360863863,LU0594300252,LU0594300096,LU0552385295,LU1127969597,DE000A111ZF1,DE000A2ATC31,AT0000A2B4T3,DE000A2N8127,DE000A2QJLA8