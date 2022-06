Nach dem Erwerb der QuestEx-Projekte verfügt Skeena Resources über eine der größten Landpositionen für den Bergbau im produktiven Goldenen Dreieck in Kanada, Aztec Minerals schloss eine überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 3,4 Millionen CAD mit Alamos ab, Canada Nickel erwarb eine neue 2.700 Hektar große Liegenschaft und eine Aufstockung der zuvor angekündigten Bought-Deal-Finanzierung auf nunmehr 60 Millionen CAD kündigte Karora Resources an.