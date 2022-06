Hawesko Aktie befindet sich seit dem "Corona-Crash" im März 2020 in einem Aufwärtstrend. Aber was heute mit der Aktie der Hawesko Holding AG (ISIN: DE0006042708) passierte ruft nach einer Erklärung. Bereits jetzt handelt die Aktie (13:33 Uhr) mit dem Zehnfachen eines durchschnittlichen Tagesumsatzes auf XETRA.Und der Kurs sprang förmlich ab ca. 10:16 Uhr "an" - Trade für Trade, stieg die Aktie von 52,00 EUR auf 64,00 EUR innerhalb von 30 Minuten - mit hohen Volumina. Danach schien sich der Markt zu besinnen - wahrscheinlich fingen einige Anleger an, dieses unerwartete und NACHRICHTENLOSE Kursgeschenk ...

