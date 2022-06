Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Ende der Nettoankäufe im Rahmen des APP ist in drei Wochen besiegelt, so die Analysten der Nord LB.Dann werde das Eurosystem nach aktueller Entscheidungslage sowohl im Kontext des PEPP als auch im Rahmen des APP nur noch durch Reinvestitionen am Markt aktiv werden. Diese Wiederanlage erfolge für das pandemische Ankaufprogramm noch mindestens bis Ende 2024. Für das APP lege sich der EZB-Rat erneut nicht fest. Wenig überraschend bleibe das heutige Statement zur Zinsentscheidung ohnehin gut gefüllt mit Verweisen darauf, dass insbesondere unter Stressbedingungen die Flexibilität der Notenbank ein wesentliches Element der eigenen Geldpolitik bleiben werde. Diese salvatorische Klausel sei nach Verständnis der Analysten auch auf den skizzierten Einstieg in die Phase der Zinserhöhungen anwendbar. ...

