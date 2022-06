Privatplatzierung: Neue institutionelle Anleger beteiligen sich an Metallic Minerals

Anzeige / Werbung Mehr Informationen zu Metallic Minerals auf axinocapital.de Neue institutionelle Anleger beteiligen sich an Metallic Minerals Im Rahmen einer Privatplatzierung hat Metallic Minerals Corp. (TSX-V: MMG, FSE: 9MM1) den Stamm seiner Aktionäre vergrößert und durch die Ausgabe neuer Aktien insgesamt 4.032.000 Kanadische Dollar (CAD) eingenommen, die nun für die Exploration und die Weiterentwicklung des Keno-Hill-Silberprojekts im Yukon eingesetzt werden können. Institutionelle Anleger beteiligen sich an Metallic Minerals Ausgegeben wurden die neuen Aktien zu einem Kurs von 0,42 CAD im Rahmen einer Flow-Through-Platzierung. Diese in Kanada übliche Finanzierungselement richtet sich nur an die kanadischen Anleger und kann von deutschen und anderen ausländischen Anlegern deshalb nicht genutzt werden.



Sein Charme liegt sowohl für den kanadischen Staat wie auch für die auf diese Art und Weise finanzierten Unternehmen darin, dass die neu eingeworbenen Mittel in die Exploration kanadischer Liegenschaften fließen müssen. Im Fall von Metallic Minerals ist damit klar, wo das eingeworbene Geld eingesetzt werden wird: auf dem Keno-Hill-Silberprojekt im Yukon und nur dort. Der Yukon bietet nicht nur schöne Landschaften, sondern auch Silbervorkommen Ein überzeugender Vertrauensbeweis für Metallic Minerals Die gesetzlichen Bestimmungen schreiben vor, dass die Aktien von den neuen Aktionären mindestens vier Monate gehalten werden müssen. Eine Überschwemmung des Marktes mit den neuen Aktien ist daher nicht zu erwarten. Wesentlich naheliegender ist die Vermutung, dass sich interessierte institutionelle Anleger ein größeres Aktienpaket gesichert haben oder eine bereits bestehende Beteiligung im Rahmen dieser Flow-Through-Finanzierung noch weiter ausgebaut haben.



Ein leitender Angestellter von Metallic Minerals nahm ebenfalls an der Privatplatzierung teil und zeichnete 4.400 Einheiten. Auch wenn die investierte Summe nicht allzu groß ist, so zeigt der Zukauf dennoch, dass auch die Insider das Potential des Projekts und damit auch das Potential des Aktienkurses von Metallic Minerals als noch nicht ausgereizt ansehen.



Für die nun anstehenden Explorationsaufgaben ist Metallic Minerals daher finanziell gut gerüstet und die investierten Anleger dürfen sich auf neue Bohrungen und hoffentlich auch neue Erfolge freuen. Enthaltene Werte: XD0002746952,CA59126M1068

