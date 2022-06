Die strategische Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung von Olamkicept unterstreicht den kontinuierlichen Einsatz von Ferring für Innovationen in der Gastroenterologie und bei entzündlichen Darmerkrankungen.

Olamkicept ist der erste und einzige selektive Interleukin-6(IL-6)-Inhibitor im klinischen Stadium, der über den Trans-Signalisierungsmechanismus wirkt.

IL-6 wird mit einer Reihe von Entzündungskrankheiten in Verbindung gebracht, z. B. mit entzündlichen Darmerkrankungen (IBD).

Ferring Pharmaceuticals gab heute den Abschluss einer strategischen Zusammenarbeit mit I-Mab zur weiteren Entwicklung von Olamkicept bei entzündlichen Darmerkrankungen (IBD) und verwandten Entzündungskrankheiten bekannt.

Olamkicept ist der erste und einzige selektive Interleukin-6-Hemmer in der klinischen Phase, der über den Trans-Signalisierungsmechanismus wirkt. Interleukin-6 wird mit einer Reihe von Entzündungskrankheiten, wie z. B. IBD, in Verbindung gebracht. Im Jahr 2021 wurden auf der Tagung der European Crohn's and Colitis Organization (ECCO) positive Ergebnisse einer Phase-2-Studie zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit von Olamkicept bei Patienten mit aktiver Colitis ulcerosa (UC) vorgestellt.

Ferring hatte zuvor im Jahr 2016 eine Lizenzvereinbarung mit I-Mab abgeschlossen, die I-Mab die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Olamkicept im Großraum China und Südkorea einräumte. Diese neue Zusammenarbeit ermöglicht es Ferring, weltweit in die Entwicklung von Olamkicept zu investieren, und bietet I-Mab die Option, mit Ferring bei der künftigen Entwicklung von Olamkicept an einem vorab definierten Entwicklungsmeilenstein zusammenzuarbeiten. Die finanziellen Einzelheiten dieser Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

"Ferring engagiert sich für die Entwicklung neuartiger Therapien dort, wo ein ungedeckter Bedarf für Patienten besteht, die mit komplexen Erkrankungen, einschließlich entzündlicher Darmerkrankungen, leben", sagte Araz Raoof, Präsident des Ferring Research Institute und Senior Vice President, Global Drug Discovery External Innovation bei Ferring Pharmaceuticals. "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit auszubauen und Olamkicept weltweit voranzutreiben, während wir weiterhin in unser Spezialgebiet Gastroenterologie investieren."

Ferring Pharmaceuticals ist ein forschungsorientiertes, auf Biopharmazeutika spezialisiertes Unternehmen, das sich der Unterstützung von Menschen auf der ganzen Welt bei der Familiengründung und für ein besseres Leben verschrieben hat. Ferring mit Hauptsitz in Saint-Prex, Schweiz, ist führend in den Bereichen Reproduktionsmedizin und Müttergesundheit sowie in Spezialgebieten der Gastroenterologie und Urologie. Ferring entwickelt seit über 50 Jahren Behandlungen für Mütter und Babys und verfügt über ein Portfolio, das Behandlungen von der Empfängnis bis zur Geburt abdeckt. Das Privatunternehmen Ferring wurde 1950 gegründet und beschäftigt heute weltweit rund 6.000 Mitarbeitende, verfügt über operative Tochtergesellschaften in fast 60 Ländern und vertreibt seine Produkte in 110 Ländern.

