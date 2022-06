infiniDome, ein führender Anbieter von GPS-Schutz- und Navigationslösungen, und C-Astral, ein branchenführender Hersteller von Starrflügler-Drohnen, werden ihre Technologien auf der Eurosatory-Konferenz, Europas größter internationaler Sicherheits- und Verteidigungsmesse, vorstellen. C-Astral hat den GPSdome von infiniDome integriert, der ihre unbemannten Luftfahrzeuge (UAVs für Unmanned Aerial Vehicles) vor Störungsangriffen schützt und die Widerstandsfähigkeit in Umgebungen mit GPS-Erschwernissen erhöht.

InfiniDome entwickelt GPS-Schutz- und robuste Navigationslösungen, die auf die Abwehr von Störangriffen auf UAVs und Fahrzeuge zugeschnitten sind. Der GPSdome von infiniDome ist ein winziges (74x47x25mm, 150g) Nachrüstgerät, das mit jedem GNSS-basierten System kompatibel und auf Drohnen der Klassen 1-3 zugeschnitten ist. Sobald das System einfach installiert ist, verwendet es einen Nulling-Algorithmus, um das Störsignal in der Angriffsrichtung abzuschwächen, sodass die Navigation und der Betrieb in Umgebungen mit GPS-Erschwernissen weiterhin möglich sind. "Unserer Ansicht nach ist C-Astral einer der weltweit führenden Entwickler von Starrflügler-Drohnen mit einem unglaublichen Design und einer rekordverdächtigen Flugausdauer. Mit unserem GPSdome erhalten die C-Astral-Plattformen nun einen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit, was ihre Systeme für ihre Kunden und Missionen noch robuster macht", sagte Omer Sharar, CEO von infiniDome.

C-ASTRAL Aerospace ist ein weltweiter Marktführer und hat sich einen guten Ruf im Bereich der Herstellung und Dienstleistungen für kleine unbemannte Flugsysteme (sUAS für small Uncrewed Aircraft Systems) mit Starrflügeln erworben. Neben der Systemintegration hat das Unternehmen Avionik- und proprietäre, sichere und anpassungsfähige Mesh-Kommunikationssysteme entwickelt und ist in der Lage, seine Systeme in unbemannte Luftverkehrsmanagement- und C4ISR-Lösungen zu integrieren. Der Kundenstamm von C-ASTRAL Aerospace ist breit gefächert und umfasst kommerzielle UAS-Betreiber, größere institutionelle Netzwerke, wissenschaftliche Nutzer und staatliche Einrichtungen in mehr als 70 Ländern. Das Unternehmen verfügt über umfangreiche Erfahrungen mit NATO- und NATO-kompatiblen Integrationen.

C-Astral integriert GPSdome in sein SQA eVTOL. Die GPSdome-Technologie kombiniert die Muster von zwei Rundstrahlantennen und fügt sich nahtlos in das UAV-GNSS-System von C-Astral ein, indem sie jegliche RF-Interferenz herausfiltert. "Das infiniDome-System hilft uns und vor allem unseren Kunden wirklich dabei, Störungsprobleme zu entschärfen, die wir in komplexen modernen elektromagnetischen Umgebungen beobachten", sagte Marko Peljhan, Mitbegründer von C-Astral.

infiniDome und C-Astral werden ihre Technologie auf der Eurosatory am 13. Juniin Paris, Frankreich, vorstellen. Die Eurosatory ist Europas größte internationale Sicherheits- und Verteidigungsmesse mit Themen wie Land-, Luft- und Seeverteidigung sowie einem starken Fokus auf zivile und innere Sicherheit.

infiniDome präsentiert sich im ‚Eurosatory Lab' in Halle 5A, während C-Astral am Stand J-138 in Halle 6 zu finden sein wird.

