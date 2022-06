GitHub wird die Entwicklung seines eigenen Editors Atom am 15. Dezember 2022 beenden. Während die Microsoft-Tochter den Umstieg auf Visual Studio Code empfiehlt, arbeiten Teile des Atom-Teams bereits an einem neuen Editor. Die Entscheidung begründet GitHub mit der sinkenden Größe der Atom-Community, die durch neue cloudbasierte Tools in den vergangenen Jahren immer geringer geworden sei. Atom selbst hat in den letzten Monaten über Wartungs- und Sicherheitsupdates hinaus keine nennenswerten Entwicklungen erfahren. Als Alternative empfiehlt GitHub allen Entwicklern den Umstieg auf

