Der Hersteller von Hafermilch nutzt in Nordamerika für Transporte an Land künftig auch fünf elektrisch angetriebene Trucks. Das schwedische Unternehmen will bis 2029 seinen kompletten landgestützten Transport (Material und Produkte) mit E-Fahrzeugen durchführen, um CO2-Emissionen zu reduzieren. OATLYs Transport-Partner ist das ebenfalls schwedische Unternehmen Einride, ein Spezialist für Frachttechnologie. In Europa nahm Einride seit 2020 vier E-Trucks für OATLY-Transporte in Betrieb. OATLY (gegründet 1994 als Ceba Foods) hat in den USA zwei Produktionsstandorte (Ogden, Utah und Millville, New Jersey) aufgebaut. Weltweit bedient OATLY mehr als 25 Märkte. Die Aktie (Nasdaq-Kürzel: OTLY) wird seit dem 20. Mai 2021 gehandelt, gegenüber dem Eröffnungskurs von 22,12 $ gingen in knapp zwölf Monaten bis zu 87,5 % des Start-Börsenwerts verloren. Heute im frühen US-Handel - 3,5 % auf 4,17 $. Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf.

OATLY GROUP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de