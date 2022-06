London (ots/PRNewswire) -FLERBAR wurde erst Anfang 2022 auf den Markt gebracht und ist eine trendige Einweg-Vape-Marke aus Europa, die sich darauf konzentriert, ein angenehmeres Erlebnis zu bieten und fortschrittliche Technologie in einem sauberen und klaren, eleganten Look and Feel zu entwickeln. Mittlerweile hat FLERBAR neue Produkte mit dem gleichen Namen wie die Marke vorgestellt.Das Forschungs- und Entwicklungsteam von FLERBAR hat das elegante Aussehen und die einzigartigen Geschmacksrichtungen auf der Grundlage aller Rückmeldungen über die Anforderungen des britischen und europäischen Marktes an Einweg-Vaporizer entwickelt.Der FLERBAR-Einweg-Vape ist ein elegantes, kristallklares Gerät, das sich glatt und dennoch griffig anfühlt. Die Basis des FLERBAR leuchtet während des automatisierten Ziehens mit einer flippigen eisblauen LED.Die FLERBAR mit ihrem einzigartigen, offenen Luftstrom sorgt bei jedem Zug für das stärkste Geschmackserlebnis.Längere Lebensdauer dank des hochwertigen 500 mAh-Akkus - das ist der Schlüssel zum Genuss von köstlichen Aromen bis zum letzten Tropfen.Die klare Gestaltung und die leuchtenden Farben sind attraktiv für Verbrauchergruppen, die ein stilvolles und trendiges Einweg-Vape suchen.Da immer mehr Vaper ein einfaches und angenehmes Vape-Erlebnis finden, möchte FLERBAR einen großartigen, praktischen, benutzerfreundlichen, taschenfreundlichen und exquisiten Einweg-Vape anbieten. Nachdem FLERBAR die Popularität von Einweg-Vapes beobachtet hatte, erkannte das Unternehmen deren Bedeutung als eine gesündere Alternative zum Rauchen. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von FLERBAR verwendet pflanzliches Glycerin, medizinisches Propylenglykol, Kräuterextrakt und natürliches Parfüm als Hauptbestandteile für jeden Einweg-Vape.Unter den zwanzig Geschmacksrichtungen finden Sie Tabak, Früchte, Minze und Getränke. FLERBAR hat mit Sicherheit den Nerv der Zeit getroffen! Die getesteten Aromen waren hell und kräftig. Zusammen mit der sparsamen Dampferzeugung bedeutet dies, dass FLERBAR auch für neue Nutzer sofort geeignet ist. Einfache, einzelne Aromen haben noch nie so gut geschmeckt. Der Geschmack und das Vaping-Erlebnis von FLERBAR werden von Kritikern und Nutzern in Europa hoch bewertet.FLERBAR arbeitet auch mit einer der größten Compliance-Agenturen der EU - ARCUS - zusammen, um sicherzustellen, dass alles, was wir tun, mehr als nur hieb- und stichfest ist, wenn wir über die EUTPD sprechen. Alle FLERBAR-Teams sind bestrebt, den Benutzern ein sorgenfreies Erlebnis zu bieten.info@flerbar.comPressekontakt:Vertriebsteaminfo@flerbar.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1834323/1.jpgOriginal-Content von: FLERBAR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163570/5244121