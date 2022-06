Wenn die Stimmung an den Börsen so schlecht wie zuletzt ist, dann gebe es in der Regel immer auch viele Shortseller im Markt, erklärt der Kapitalmarktstratege von Acatis Investment, Stefan Risse, im Interview mit Martin Kerscher von wallstreet:online. Trotzdem könne die Bärenmarktrallye noch "ziemlich weit laufen", besonders für den Fall, dass es zu einem Short Squeeze komme und Leerverkäufer ihre Positionen schließen müssen, Was jetzt für eine Fortsetzung der Erholung spreche und welche stark abgestraften Werte wieder attraktiv werden könnten, verrät der Experte im Video.