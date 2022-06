Das eigene Notebook zuhause reparieren? Das trauen sich viele nicht zu. Dell will genau das seinen Kund:innen ermöglichen - und gibt ihnen dafür Hilfestellung via Augmented Reality (AR). Streiken Computer und Hardware, rufen die meisten Nutzer:innen direkt professionelle Hilfe. Vor dem Gedanken, selbst Hand anzulegen, schrecken sie zurück - zu groß ist die Angst, am Ende noch größeren Schaden anzurichten. Dabei braucht es gar nicht in jedem Fall einen Fachmann. Einige Teile können Nutzer:innen auch selbst austauschen - wenn sie die richtige Anleitung dafür bekommen. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...