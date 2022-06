Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat den Rücklauf vom Wochenhoch weiter ausgebaut und steht kurz vor der Marke 14161. Damit hat der DAX die Qual der Wahl: gibt es einen nochmaligen Anlauf oberhalb 14711 oder steht der direkte Weg in Richtung 13271 an ? Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen ...

