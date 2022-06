COVENTRY, Vereinigtes Königreich, June 09, 2022von TrueCommerce für die Verwaltung der Lieferantenkommunikation einsetzt.



Als drittgrößte Supermarktkette im Vereinigten Königreich betreibt Asda über 600 Einzelhandelsgeschäfte. Die Marke bietet ihre Produkte auch online über das Portal Asda.com an, das 98 % der britischen Haushalte bedient. Dabei wird Asda von 37 Vertriebs- und Fulfilment-Zentren und Tausenden von Lieferanten unterstützt.

Im Februar 2021 wurde Asda von Walmart an die Issa-Brüder und TDR Capital verkauft. Dieser Verkauf veranlasste das Unternehmen Asda, sich für einen neuen EDI-Anbieter zu entscheiden, der seine Zukunft als eigenständiges Unternehmen unterstützen wird: TrueCommerce.

"TrueCommerce hat an einem umfassenden Ausschreibungsverfahren teilgenommen und wurde auf der Grundlage von vier Schlüsselfaktoren ausgewählt: die Fähigkeit des Unternehmens, die Anforderungen von Asda zu verstehen und zu erfüllen, sein Vertrauen in die Einhaltung der Programmzeitpläne, sein umfassendes Wissen und seine Erfahrung sowie seine allgemeine wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit", sagte Jenny Hopkins, Senior Director bei Asda.

Im Rahmen der Vereinbarung wird TrueCommerce eine Plattform für die Lieferanteneinbindung implementieren, die auf die Bedürfnisse der mehr als 2.000 Lieferanten von Asda zugeschnitten ist und die in das SAP ERP-System des Unternehmens integriert wird. Als SAP Silver Partner bietet TrueCommerce mit seiner Lösung den höchsten Grad an Integration und Automatisierung mit dem SAP-System.

Die von TrueCommerce angebotene Lösung verfügt über Schlüsselfunktionen, die es Tausenden von Asda-Lieferanten, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem technischen Entwicklungsstand, ermöglichen, problemlos mit dem Einzelhändler zu kommunizieren. Neben der Unterstützung von EDI-Transaktionen bietet die Supplier-Enablement-Plattform auch ein Web-EDI-Portal , das von nicht EDI-fähigen Anbietern genutzt werden kann. Die Plattform von TrueCommerce beinhaltet auch ein vollständig verwaltetes Lieferanten-Onboarding und ein Kommunikationsmanagement für EDI-bezogene Lieferantenanfragen.

Die Marktkenntnis und die Erfahrung von TrueCommerce bei der Verwaltung komplexer Lieferkettenkommunikation für Großunternehmen wird Asda und seiner Lieferantengemeinschaft einen nahtlosen Übergang ermöglichen. Dies wird zu einer höheren Akzeptanz führen, die wiederum die laufenden Bemühungen des Unternehmens um die Kommunikation mit den Lieferanten unterstützen wird.

Hopkins betonte: "Die Partnerschaft mit TrueCommerce ermöglicht es Asda, seinen hochgeschätzten Lieferanten, unabhängig davon, wie groß oder klein sie sind, ein starkes, stabiles, absolut zuverlässiges und hervorragend verwaltetes EDI-Programm anzubieten."

David Grosvenor, Managing Director von TrueCommerce Europe, sagte: "Ich möchte Jenny und dem Team von Asda für die Zusammenarbeit bei diesem Prozess danken. Unsere Teams bei TrueCommerce freuen sich darauf, mit Asda zusammenzuarbeiten und dazu beizutragen, ihr Geschäft in der britischen Einzelhandelslandschaft weiter zu stärken."

Über Asda Stores Ltd

Asda wurde in den 1960er Jahren in Yorkshire gegründet und ist heute das drittgrößte Supermarktunternehmen Großbritanniens. Engagierte Mitarbeiter betreuen die Kunden in einem Netz von Geschäften und Online-Diensten, darunter Supercenter, Supermärkte, Lebensmittelläden, Tankstellen und Depots im gesamten Vereinigten Königreich. Asda wurde im Jahr 2020 von Walmart an Issa TDR verkauft.

Über TrueCommerce

TrueCommerce bietet eine umfassende Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten Lieferkette zu vernetzen, indem es von EDI, Bestandsmanagement und Fulfillment über digitale Storefronts und Marktplätze alles integriert. Wir haben die Transparenz und die Zusammenarbeit in der Lieferkette revolutioniert, indem wir Unternehmen dabei unterstützen, das Beste aus kanalübergreifenden Initiativen herauszuholen. Dazu dienen Business-P2P-Konnektivität, Auftragsverwaltung, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Management der Produktinformationen.

Das TrueCommerce Global Commerce Network kann Unternehmen mit über 160.000 Einzelhändlern, Distributoren und Logistikdienstleistern verbinden. Als Fully Managed Services Provider managen wir auch das Onboarding neuer Handelspartner sowie das laufende Management von handelspartnerspezifischen Zuordnungen und Etikettierungsänderungen sowie der Kommunikationsüberwachung. Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen - vom Startup bis zum globalen Fortune 100 aus den verschiedensten Branchen - auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie unter TrueCommerce .

