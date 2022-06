Temenos ist der einzige Anbieter, der in der Deal Survey 2022 als Global Power Seller, Top Global Player und Top Global Cross-Seller ausgezeichnet wurde

Temenos (SIX: TEMN) wurde in der renommierten Forrester-Studie Global Banking Platform Deals Survey 2022 ls einziger "Global Power Seller" aufgeführt. Die Ergebnisse dieser Studie werden in dem Bericht "Identify The Winners In A Consolidating Banking Platform Market To Make Informed Transformation Decisions" vorgestellt. Laut dem Forrester-Bericht hat Temenos 2021 mehr neue globale Bankgeschäfte abgeschlossen als jeder andere untersuchte Anbieter.

Temenos präsentiert seine offene Plattform für Composable Banking auf der Money2020 vom 7.-9. Juni in Amsterdam vor.

Temenos wurde auch als einziger "Top Global Player" in der Studie genannt, basierend auf kombinierten Geschäften, die die Fähigkeit eines Anbieters darstellen, seine Marktposition zu verbessern und Mehrwert für seine bestehenden Kunden zu schaffen. Temenos behauptete auch seine Platzierung als einziger "Top Global Cross-Seller" in der neuesten Kategorie von Forrester, die im letzten Jahr eingeführt wurde und sich auf das erweiterte Geschäft konzentriert. Dem Forrester-Bericht zufolge stellen "erweiterte Geschäftsabschlüsse die Fähigkeit eines Anbieters dar, für bestehende Kunden erweiterte Werte zu schaffen".

Der Forrester-Bericht bestätigt den Status von Temenos als "Top Global Player" im zehnten Jahr in Folge. Dieses Ranking zeichnet Plattformen mit mehr als 150 kombinierten Abschlüssen (Neukunden und erweiterte Verträge mit bestehenden Kunden) in mehr als fünf Regionen aus. Mit 195 mit neuen und bestehenden Kunden abgeschlossenen Verträgen konnte Temenos seine Position behaupten. Temenos behält auch seine Position als "Global Power Seller", den höchsten Status in der Anbieterpyramide für neue Geschäfte. Mit 93 neuen Geschäftsabschlüssen im Jahr 2021 hat Temenos mehr als doppelt so viele Abschlüsse wie der nächste befragte Anbieter. Dies ist das 16. Jahr in Folge, in dem Temenos diese Anerkennung von Forrester erhält.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, sagte: "Wir freuen uns, dass wir im Forrester Deal Survey weiterhin anerkannt werden. Temenos ist der einzige Anbieter, der im Deal Survey 2022 als Global Power Seller, Top Global Player und Top Global Cross-Seller ausgezeichnet wurde. Banking findet heute überall statt, auch außerhalb der Bankkanäle durch eingebettete Finanzdienstleistungen. Das ist ein enormer Wandel und eine neue Einnahmequelle, die bis 2030 einen Wert von 3,6 Billionen Dollar haben wird. Um in diesem neuen Umfeld erfolgreich zu sein, brauchen Banken und andere Anbieter die richtige Plattform für Agilität, Skalierung und Innovation. Aus diesem Grund entwickelt sich Temenos zu einer offenen Plattform für Composable Banking. Eine Plattform, auf der Dienstleistungen für das Retail-, Corporate- und Wealth-Banking entwickelt und von allen genutzt werden können, einschließlich etablierter Banken, Herausforderer und Fintechs."

Der Bericht, verfasst von Jost Hoppermann, Vice President und Principal Analyst bei Forrester, stellt fest: "Trotz aller Bemühungen des Bankensektors, seine Anwendungslandschaften zu modernisieren und seine digitale Bereitschaft zu verbessern, verursacht Altsoftware immer noch große Probleme für das Geschäft. Das Transformationstempo hat sich zwar erhöht, doch hat es noch nicht alle Funktionsbereiche erreicht. [...] Vorausschauende etablierte Unternehmen haben mit der Umstellung auf schlanke Kernorganisationen begonnen, brauchen aber Zeit, um ihre umfangreichen Funktionen in die neue Architektur zu integrieren und ihre installierte Basis auf das neue Niveau zu heben. Wenn diese Anbieter zu den erfolgreicheren Umfrageteilnehmern gehören, können Banken funktional breite Lösungen mit moderner Architektur und vergleichsweise geringem Anbieterrisiko erhalten."

Temenos wurde erst kürzlich als führendes Unternehmen anerkannt in "The Forrester Wave: Digital Banking Engagement Platforms, Q3 2021" und "The Forrester Wave: Digital Banking Engagement Hubs, Q3 2021".

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen spürbaren Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.temenos.com.

