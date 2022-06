Xbox-Fans können sich über mehr Spiel-Freiheit freuen: In Kooperation mit Samsung bietet Microsoft jetzt eine XBox-App für Smart TVs an. Eine extra Konsole ist damit vom Tisch. Spielen ganz ohne Konsole und nur via App - das macht Microsoft mit dem Xbox-Cloud-Gaming möglich. Neben mobilen Endgeräten, Macs und PCs geht das Unternehmen jetzt den nächsten Schritt und bringt zum 30. Juni eine neue Xbox-App für Smart TVs heraus. Gamer:innen können dann plattformunabhängig mit ihrem Game-Pass über 100 Spiele, einschließlich Xbox Game-Studios-Titel, genießen. Das ...

