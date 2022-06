News von Trading-Treff.de DAX rutscht am EZB-Tief tief in die rote Zone. Der Zinsentscheid enttäuscht Anleger scheinbar, denn die Reaktion am Aktienmarkt war eindeutig. DAX nun wieder im Abwärtstrend Der EZB-Tag startete bereits mit einem Minus und brachte hierbei den Aufwärtstrend in der mittelfristigen Kursentwicklung in den Fokus zurück. Dabei hatte sich der Index bereits zum Monatsstart solide davon entfernt gehabt und mit der zwischenzeitlichen ...

