Oracle würdigt die Führungsposition und die Innovationen von Vertex im Bereich der Steuertechnologie für das Ökosystem von Oracle

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, June 09, 2022(NASDAQ:VERX) ("Vertex" oder das "Unternehmen"), ein weltweiter Anbieter von Steuertechnologie-Lösungen, der Gewinner des Oracle Change Agents Partner Award - Visionary Award for ERP ISV Partner of the Year für das Jahr 2021 ist. Diese Auszeichnung würdigt Vertex für seine Exzellenz bei der Unterstützung von Kunden bei der Erreichung ihrer kritischen Geschäftsziele, wie beispielsweise der Beschleunigung von Innovation, dem Vorantreiben der digitalen Transformation und der Steigerung der Nachhaltigkeit mithilfe der Steuerlösungen von Vertex.



"Wir sind stolz darauf, dass unsere technologische Innovation und Führungsrolle im Ökosystem von Oracle anerkannt wird", so Chris Jones, Chief Revenue Officer von Vertex. "Vertex bietet eine nahtlose Option für unsere gemeinsamen Kunden, die die Transformation vorantreiben und ihren Weg in die Cloud beschleunigen wollen. Gemeinsam bieten wir die Performance, Skalierbarkeit und Sicherheit, die unsere Kunden benötigen, um ihren Weg in die Cloud zu beschleunigen und den weltweiten Handel voranzutreiben."

In Zusammenarbeit mit Oracle erfindet Vertex auch weiterhin die Art und Weise neu, in der Kunden Steuertechnologie mit ihren Anwendungen integrieren, indem es Vertex Indirect Tax Accelerator for Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planningherausgebracht hat. Accelerator optimiert die Integration von Steuerlösungen von Vertex mit der Konfiguration von Steuerermittlung, -befreiungen und -erklärung. Dies beschleunigt die Migration für Steuer- und Finanzteams, indem es dazu beiträgt, das Risiko und die Kosten in Verbindung mit der Implementierung zu verringern, und zugleich die Amortisierungszeit verkürzt.



Mit der Markteinführung von Accelerator war Vertex der erste Steuertechnologieanbieter mit Steuerlösungen, die mit der Oracle Cloud Infrastructure integriert und/oder in dieser gehostet werden konnten. Im Jahr 2021 verarbeiteten die Kunden insgesamt durchschnittlich mehr als 200 Millionen Transaktionen pro Monat, wobei insgesamt fast 2 Milliarden Transaktionen auf die Steuerlösungen von Vertex in der OCI entfielen. Und diese Zahlen wachsen stetig weiter, da immer mehr Kunden auf Vertex und Oracle vertrauen, wenn es um die Lösungen geht, die sie zur Transformation ihrer Finanzvorgänge und zur Unterstützung des geschäftlichen Wachstums benötigen.

Weitere Informationen zu den Oracle Change Agents Awards finden Sie unter: https://blogs.oracle.com/oraclepartners/post/announcing-the-2021-oracle-change-agents-partner-awards .

Über Vertex, Inc

Vertex, Inc. ist ein führender Anbieter von Steuertechnologie und -dienstleistungen, die es Unternehmen jeder Größe ermöglichen, das volle strategische Potenzial der Steuerfunktion auszuschöpfen, indem die Steuerprozesse automatisiert und integriert werden und dabei die fortschrittliche und prädiktive Analyse von Steuerdaten genutzt wird. Vertex bietet cloudbasierte und lokale Lösungen für alle wichtigen Arten von Steuern - einschließlich Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Consumer Use Tax, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer -, die auf verschiedene Branchen zugeschnitten werden können. Vertex hat seinen Hauptsitz in Pennsylvania und Niederlassungen in aller Welt. Es ist ein privat geführtes Unternehmen, das etwa 1.000 Fachleute beschäftigt und Unternehmen auf der ganzen Welt bedient.

