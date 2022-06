Freiburg (ots) -



Es kann keine absolute Antwort geben auf die Frage nach der Sicherheit. Nicht nur, dass es schlicht unmöglich ist, den öffentlichen Raum (...) anschlagssicher zu machen. Wäre es das, was wir uns wünschten? In einer Art riesigem Bunker zu leben, umgeben von Sperren und Blockaden, und natürlich auch auf Schritt und Tritt überwacht? Denn der Preis der Sicherheit ist der Verlust von Freiheit. (...) Was nottut, ist eine Aufarbeitung der Umstände. Wo haben die Behörden, nein, wo hat womöglich die gesamte Gesellschaft etwas übersehen, so dass der offenbar schon früher verhaltensauffällig gewordene Mann letztlich diese Tat beging? Es ist billig, immer nur nach dem Staat zu rufen (...). Freiheit heißt Verantwortung heißt, die eigene Freiheit nicht über die der anderen zu stellen. (...) Eine freie Gesellschaft wird immer offene Flanken haben. http://www.mehr.bz/khs161j



