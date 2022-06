Iberdrola: die Aktie des Marktführers für Windenergie könnte bald Aufwind bekommen

Der siebtgrößte Energieversorger der Welt und Marktführer bei Windenergie will weiter wachsen. Iberdrola (IBE) investiert in der Ostsee und in den USA. Weitere Details zu diesem Setup im alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at!

Symbol: IBE ISIN: ES0144580Y14

Chart vom 09.06.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 10.50 EUR

Rückblick: Die Aktie des spanischen Energieversorgers profitierte vom Anstieg des Preisniveaus bei fossilen Energieträgern und konnte im vergangenen Halbjahr rund 9 Prozent zulegen. Die Produktionskosten bei den von Iberdrola zu über 45 Prozent genutzten erneuerbaren Energien sowie bei Kernkraft, die bei circa 14 Prozent liegt, blieben hingegen vergleichsweise stabil. In einer Reihe fast ausschließlich roter Kerzen setzte das Wertpapier bis knapp unter die 50-Tagelinie zurück und formiert dort mit der Kerze vom 11. Mai, so dass eine Umkehr Richtung Norden nun zu erwarten ist.





Meine Expertenmeinung zu IBE:

Meinung:

Mögliches Setup: Das Unternehmen mit Sitz im baskischen Bilbao konnte in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches Gewinnwachstum vorweisen und startete 2022 besser als im Vorjahr. Eine Erhöhung der Dividende wurde vorgeschlagen. Ein weiterer Ausbau im Bereich der erneuerbaren Energie ist geplant. Schwerpunkte sind Windparks in der Ostsee und vor der Küste des US-Bundesstaates Massachuesetts.

Setup: Trigger für unser Long Setup wäre das Überschreiten der letzten Tageskerze. Den Stopp Loss platzieren wir unter der Unterstützungslinie, die vom oben genannten Doppeltief gebildet wird. Weitere Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in IBE.

Veröffentlichungsdatum: 09.06.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.