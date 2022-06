Beiersdorf überraschte die Anleger positiv. Der Vorstand bekräftigte die Prognose und sieht Wachstum am oberen Ende. Thyssenkrupp übernimmt den Standort Wismar. Die Werft der insolventen MV Werften geht an die Tochter Thyssenkrupp Marine Systems. Bayer erringt einen kleinen juristischen Sieg. Die Tochter Monsanto setzt sich in Kansas City gegen eine Glyphosat-Klage durch.Der asiatische Handel entwickelt sich heute früh zweigeteilt. Während die chinesischen Onshore-Indizes zulegen können, geben die restlichen Benchmarks in der Region geschlossen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...