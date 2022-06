Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern deutlich unter die Räder gekommen. Der DAX begann den Tag bereits mit Verlusten und rutschte dann am Nachmittag noch einmal deutlich ab. Am Ende lag er bei 14.198 Punkten. Das ist ein Minus von rund 1,7 Prozent. Marktidee: EUR/USD Die EZB-Sitzung hat den Euro gestern deutlich unter Druck gesetzt. Innerhalb weniger Stunden rutschte die Gemeinschaftswährung um 1,5 Prozent ab. In der Nähe einer wichtigen Unterstützung setzte dann eine Erholungsbewegung ein. Aus technischer Sicht gibt es auf der Oberseite drei potenzielle Zielzonen. Damit sich der im Mai gestartete Erholungstrend fortsetzt, muss der Kurs aber erst noch über zwei weitere Marken steigen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf