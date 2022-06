Zusammenarbeit führt ein wertsteigerndes Programm ein, um brandneue Kundenerlebnisse zu kreieren, die digitale Technologien einsetzen

Die Nojima Corporation (TSE:7419, "Nojima") verkündete heute seine Partnerschaft mit GlobalLogic Japan, Ltd. ("GlobalLogic Japan"), einer japanischen Tochtergesellschaft von GlobalLogic Inc., erworben von Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") im Juli 2021. Die Zusammenarbeit dient dazu, die Entwicklung und Umsetzung von Nojimas Strategie der digitalen Transformation ("DX") zu beschleunigen.

Das Co-Creation-Programm zielt darauf ab, brandneue Erlebnisse für Kunden zu realisieren, die das digitale Engineering von GlobalLogic mit den Digitalisierungsinitiativen von Nojima verbinden. Das Programm ist darauf ausgerichtet, die Transformation von Nojimas stationären Geschäften zu beschleunigen und den einzigartigen "beratungsbasierten Vertriebsansatz"1 für den Verkauf von Haushaltsgeräten in Japan zu fördern.

Hintergrund des Co-Creation-Programms und zukünftiger Leitplan

Nojima hat auf Unternehmensebene das Ziel, durch die Einführung seiner digitalen GS4-Strategie (Good, Soft, Support, Service, Setting) besser zu Japans Binnenwirtschaft beizutragen. Nojima möchte sich daher zu einem Anbieter von Komplettlösungen entwickeln, der DX verwendet, um das Leben seiner Kunden hinsichtlich Vielfalt und Komfort zu verbessern.

Nojima verwendet digitale Technologien, um die Effizienz der Betriebsabläufe zu verbessern, z. B. durch die Steigerung der Produktivität von Dienstleistungen und Geschäftsprozessen und die Einführung qualitativ hochwertiger Modelle für die Kundenbetreuung. Das Unternehmen generiert zudem proaktiv Werte durch DX in den neuen Bereichen der digitalen Haushaltsgeräte und seines Kommunikationsgeschäfts.

Zur Beschleunigung seiner DX-Strategie wird Nojima die enormen Fähigkeiten und globalen Talente von GlobalLogic, die lokale Präsenz und die Expertise bei der Verbesserung der Erlebnisse von Endkunden im Bereich B to C einsetzen. Ferner werden Nojima, GlobalLogic Japan und Hitachi ihre Gespräche über die Weiterentwicklung des Programms fortsetzen, um neue Erlebnisse für die Kunden mit besserer Transparenz während der gesamten Partnerschaft zu schaffen.

Das Programm soll die Konsolidierung der DX-Initiativen von Nojima unterstützen, damit seine "inspirierenden Dienstleistungen" gestärkt werden. Zu den Programmzielen zählen u. a. die Entwicklung von Initiativen zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit, der Aufbau einer Plattform mit digitaler Technik sowie die Entwicklung von Anwendungen, die die Verbindung zu den Endkunden stärken.

Über Nojima Corporation

Ziel der Nojima Group ist es, in der Ära des IoT, in der alle Haushaltsgeräte über das Internet oder mobile Geräte miteinander verknüpft sind, zu einem Unternehmen für Komplettlösungen zu werden. Als "hautnaher Berater" liefert Nojima seinen Kunden neue Werte, indem es sie dabei unterstützt, das gewünschte "intelligente Leben" zu erkunden.

Mit seiner einmaligen Strategie der Dienstleistung, dem "beratungsbasierten Verkauf", ist Nojima das einzige Fachgeschäft für Haushaltsgeräte, in dem die eigenen Mitarbeiter Produkte basierend auf dem Bedarf des jeweiligen Kunden empfehlen, während die Entsendung von Verkäufern der Hersteller und Spediteure der Mainstream in der Haushaltsgerätebranche ist.

Aktuell betreibt die Nojima Group ihre digitalen Haushaltsgeräte-Fachgeschäfte im Großraum Tokio, landesweite Geschäfte mit Mobilfunkanbietern, Internetgeschäfte und Geschäfte in Übersee. Nojima hat eine Organisationsstruktur geschaffen, die den Kunden einen bequemen Lebensstil möglich macht, indem sie eine Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen anbietet, die sich auf digitale Haushaltsgeräte fokussieren. Wir, Nojima, wollen das Leben unserer Kunden bereichern, indem wir als Berater für Ihr "smartes Leben" "inspirierende Dienstleistungen" anbieten, die die Erwartungen unserer Kunden übertreffen. Für weitere Informationen über Nojima besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://www.nojima.co.jp.

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi fördert das Social Innovation Business und sorgt mit Daten und Technologie für eine nachhaltige Gesellschaft. Mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen, werden wir die Herausforderungen unserer Kunden und der Gesellschaft bewältigen, und zwar im Rahmen der Geschäftsstruktur von Digital Systems Services, Green Energy Mobility, Connective Industries und Automotive Systems. Angetrieben von Umweltschutz, Digitalisierung und Innovation streben wir nach Wachstum durch die Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 (endete am 31. März 2022) betrug 10.264,6 Milliarden Yen (84.136 Millionen USD), mit 853 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 370.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen zu Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com.

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Entwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Erfahrungsdesign, komplexer technischer Entwicklung und Fachkompetenz im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden bei der Vorstellung, was möglich ist, und beschleunigen ihren Wandel zu digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Wir bieten unsere umfassende Fachkompetenz den Kunden in der Automobilindustrie sowie in Branchen wie Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten an. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe, das unter Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), tätig ist und zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beiträgt, indem es als "Social Innovation Business" Innovationen mithilfe von Daten und Technologie voranbringt.

GlobalLogic ist eine Handelsmarke von GlobalLogic. Alle anderen Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen sind oder können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

____________________

1Nojimas einmalige Dienstleistung und Verkaufsstrategie. In dem Geschäft gibt es keinen Verkäufer, der von den Herstellern entsandt wird. Nojimas eigene Mitarbeiter bieten den Kunden stattdessen Dienstleistungen an und empfehlen Produkte verschiedener Hersteller basierend auf der Nachfrage des jeweiligen Kunden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220609005375/de/

Contacts:

GlobalLogic Inc. (Global)

Heather Ailara

211 Communications

+1 973 567 6040

heather@211comms.com