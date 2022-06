Der VW-Konzern hat am Mittwoch ein Batterielabor an seinem US-Werk Chattanooga (Tennessee) eröffnet. Dort sollen Systeme für Elektroautos getestet und weiterentwickelt werden. Trotz der guten News und einem Update der HSBC kommt die Aktie derzeit nicht vom Fleck.VW-Chef Herbert Diess will den Marktanteil in den USA in den kommenden Jahren deutlich ausbauen. Helfen soll dabei ein höherer Anteil an Elektroautos, die der Konzern vor Ort bauen will. Bereits ab Herbst wird in Chattanooga der Kompakt-SUV ...

