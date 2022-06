"Biotest AG (ISIN: DE0005227235) setzt unter dem neuen Hauptaktionär Grifols S.A. weiterhin auf Expansion und auf den Erfolg des Expansionsprojekts "Biotest Next Level". Zulassungen des Covid-Medikaments und anderer laufender Wirkstoff-"Studien" sollen den Erfolg bringen." - so leiteten wir Gestern eine Meldung über Biotest ein. Es ging um die Erweiterung des Plasmasammelstellennetzwerkes. Bereits HEUTE gibt die Gesellschaft eine Antwort auf den Stand der Zulassungsverfahren respektive auf eine der in Phase III befindlichen Studien: Bedeutender Meilenstein in Phase-III Studie bei erworbenem Fibrinogenmangel ...

