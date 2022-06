In 2 Sätzen: Bumble konkurriert in einer überfüllten Branche und hat mit marktweiten Sorgen und rückläufigem Wachstum zu kämpfen. Das Unternehmen hat immer noch viel Potenzial und könnte dank einer neuen Übernahme in eine bessere Zukunft blicken. Der Online-Dating-Anbieter Bumble (WKN: A2QMTA) ist seit über einem Jahr ein börsennotiertes Unternehmen, das sich jedoch nicht besonders gut entwickelt hat. Einige der Schwierigkeiten von Bumble an der Börse sind wahrscheinlich auf Probleme zurückzuführen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...