US-Finanzministerin Janet Yellen sagte am Donnerstag, sie rechne nicht damit, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abgleiten werde. Das wirtschaftliche Wachstum werde sich jedoch "auf jeden Fall" verlangsamen. "Ich glaube nicht, dass wir eine Rezession haben (werden). Die Verbraucherausgaben sind sehr stark. Die Investitionsausgaben sind solide", sagte Yellen auf einer Veranstaltung des New York ...

