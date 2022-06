Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der gestrigen Sitzung schaltete die Europäische Zentralbank zwei Gänge höher und attackiert damit die unerwünscht hohe Inflation nun mit einer, für europäische Verhältnisse, scharfen geldpolitischen Straffung, so Reto Cueni, Chief Economist bei Vontobel.Nachdem die Zentralbank genau elf Jahre lang ihre Leitzinsen nicht mehr angehoben habe, habe sie nun in ihrer nächsten Sitzung Mitte Juli eine erste Zinserhöhung von 25 Basispunkten angekündigt. Zugleich habe sie sogar eine doppelte Erhöhung (50 Basispunkte) in ihrer Septembersitzung in Aussicht gestellt, wenn sich die mittelfristigen Inflationsprognosen der Bank nicht verringern würden. Da wir keine substanzielle Entspannung der mittelfristigen Prognosen für die Energie- und Nahrungsmittelpreise bis Anfang September erwarten, prognostizieren wir folglich einen doppelten EZB-Zinsschritt im September, so die Experten von Vontobel Asset Management. ...

