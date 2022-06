Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat auf ihrer mit Spannung erwarteten Sitzung die Voraussetzungen für eine historische geldpolitische Wende geschaffen, so die Analysten der Nord LB.Die Leitzinsen seien heute zwar noch einmal unverändert geblieben, allerdings habe der EZB-Rat die Einleitung der Zinswende im Juli vorbereitet. So würden die Nettoanleihekäufe im Rahmen des APP zur Jahresmitte, eine wichtige Voraussetzung (gemäß "Sequencing") für eine erste Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte im Juli enden. Zudem kündige die EZB einen weiteren Zinsschritt für September an und behalte sich - in Abhängigkeit vom mittelfristigen Inflationsausblick - hierbei auch eine Anhebung um 50 Basispunkte ausdrücklich vor. ...

