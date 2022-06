Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die von der EZB in Aussicht gestellten Zinserhöhungen und die deutlich nach oben angepassten Inflationsprognosen haben an den Finanzmärkten zum Teil tiefe Spuren hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Vor allem der Rentenmarkt sei aufgrund der forcierten Zinserwartungen unter Druck gekommen. Zudem habe die Aussicht auf steigende Zinsen die Bereitschaft geschwächt, in risikoreiche Assets wie Aktien zu investieren. Der Euro habe von den EZB-Aussagen nur phasenweise profitieren können, später sogar deutlicher nachgegeben. Zu schwächeren Notierungen sei es auch bei Edelmetallen wie Gold und Silber gekommen. ...

