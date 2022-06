Für die Wasserstoffbranche war der Donnerstag ein blutroter Tag. ITM Power hat mit schwachen vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Börsengewitter bei den H2-Aktien ausgelöst. Dabei verloren auch die Papiere von Nel 8,5 Prozent. So könnte es nun weitergehen.Sieben Handelstage in Folge versuchte die Nel-Aktie über die kurzfristige Abwärtstrendlinie auszubrechen. Am Donnerstag hat sie diesen Kampf jedoch vorerst verloren. Aufgrund der schwachen vorläufigen Zahlen für das abgelaufene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...